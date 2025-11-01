Омич Эдуард Кромм вышел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый»

Старший лейтенант полиции Эдуард Кромм представляет Омскую область в финале всероссийского конкурса «Народный участковый». Вверенная ему территория включает улицу Иртышская набережная и часть улицы Серова в районе Ленинского рынка и бульвара Победы.
Полицейский начинал карьеру под руководством Виктора Ищенко — финалиста прошлогоднего конкурса. «Виктор Анатольевич — мой наставник. Я пришел в полицию сразу после армии, в 2019 году, постигал все на практике», — рассказал Кромм.
Особое внимание участковый уделяет профилактике правонарушений в злачных местах своего участка.
«Пункт приема вторсырья и несколько коммуналок, бывших общежитий — в эти дома я захожу каждый вечер. Если вовремя не навестить честную компанию, коллегам будет обеспечен выезд как минимум на пьяную драку. Иногда, чтобы все разошлись, бывает достаточно простой профилактической беседы и проверки документов. А иногда приходится идти на крайние меры — заходишь в квартиру, выливаешь в раковину водку и, как в детском саду, укладываешь всех спать», — поделился методами работы Эдуард.
Участковый считает главным в своей работе — нести добро людям. Ему удалось убедить 45-летнюю женщину с наркозависимостью встать на путь исправления, помочь 25-летней девушке начать лечение у нарколога, спасти пенсионерку от мошенников.
Финальный этап голосования конкурса проходит с 1 по 10 ноября на портале издательского дома «Комсомольская правда».
Полное интервью с Эдуардом Кроммом читайте на нашем сайте.