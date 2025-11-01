Омич Эдуард Кромм вышел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый»

«Пункт приема вторсырья и несколько коммуналок, бывших общежитий — в эти дома я захожу каждый вечер. Если вовремя не навестить честную компанию, коллегам будет обеспечен выезд как минимум на пьяную драку. Иногда, чтобы все разошлись, бывает достаточно простой профилактической беседы и проверки документов. А иногда приходится идти на крайние меры — заходишь в квартиру, выливаешь в раковину водку и, как в детском саду, укладываешь всех спать», — поделился методами работы Эдуард.