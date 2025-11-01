Ричмонд
Самару начали украшать к Новому году

На улицах областной столицы появилась праздничная иллюминация.

Источник: Аргументы и факты

В последние дни октября 2025 года жители Самары начали замечать появление на улицах праздничной новогодней иллюминации.

Световые композиции, размещённые на световых опорах уже можно увидеть, например, на проспекте Ленина и улице Осипенко. В других центральных локациях тоже становится нарядно.

Рано готовиться к Новому году? Наверное, рановато. Впереди ещё два месяца. Впрочем, тёмными и неуютными ноябрьскими вечерами иллюминация способна хорошенько поднять настроение. Кроме того, не стоит забывать, что Самара ждёт гостей. С 5 по 7 ноября город примет Международный форум «Россия — спортивная держава» и, наверное, хочет предстать перед визитёрами во всей красе. Для горожан, впрочем, большое событие будет сопровождаться некоторыми логистическими неудобствами. Но не везде и не долго.