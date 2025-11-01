Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям Камчатки расскажут о продвижении социального бизнеса

Эксперты помогут составить портрет целевой аудитории.

Тренинг на тему «Медиастратегия для социально ответственного бизнеса» состоится на базе центра «Мой бизнес» в Петропавловске-Камчатском 20 ноября. Мероприятие проведут при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.

Принять участие могут представители социальных предприятий и предприниматели из сферы социальной направленности. Эксперты расскажут им об особенностях ведения соцсетей, помогут составить портрет целевой аудитории, поделятся каналами продвижения и многим другим.

Тренинг проведет руководитель агентства имиджевого контента «Полный кадр», SMM-специалист, дизайнер презентаций Ульяна Цезарь. Посетить мероприятие можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.