Предпринимателям Камчатки расскажут о продвижении социального бизнеса

Тренинг на тему «Медиастратегия для социально ответственного бизнеса» состоится на базе центра «Мой бизнес» в Петропавловске-Камчатском 20 ноября. Мероприятие проведут при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.
Принять участие могут представители социальных предприятий и предприниматели из сферы социальной направленности. Эксперты расскажут им об особенностях ведения соцсетей, помогут составить портрет целевой аудитории, поделятся каналами продвижения и многим другим.
Тренинг проведет руководитель агентства имиджевого контента «Полный кадр», SMM-специалист, дизайнер презентаций Ульяна Цезарь. Посетить мероприятие можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.