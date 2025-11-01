Участник СВО из США поблагодарил Путина за получение гражданства РФ

Американец Дерек Хаффман, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарил президента России Владимира Путина за получение гражданства РФ.
— Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо, — поделился он.
Хаффман сообщил, что подал заявление на гражданство до службы в армии и узнал об одобрении во время отпуска, получив паспорт. Его семья переехала из США в Россию в марте 2025 года. В мае Дерек подписал контракт с Минобороны РФ и сейчас служит в зоне спецоперации, передает ТАСС.
В октябре газета The Washington Post сообщила, что граждане США, которые многие годы живут за границей, стали массово отказываться от американского гражданства по политическим причинам. По данным аналитиков, 61 процент американцев назвали причиной отказа от гражданства «налоги», а 51 процент — «недовольство правительством США или политическим курсом».
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства американке Таре Рид, которая в 1990-х годах работала на посту помощницы бывшего президента США Джо Байдена.