Участник СВО из США поблагодарил Путина за получение гражданства РФ

Хаффман сообщил, что подал заявление на гражданство до службы в армии и узнал об одобрении во время отпуска, получив паспорт. Его семья переехала из США в Россию в марте 2025 года. В мае Дерек подписал контракт с Минобороны РФ и сейчас служит в зоне спецоперации, передает ТАСС.