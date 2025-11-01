Рискнул жизнью ради товарищей: бойца СВО из Башкирии представили к государственной награде

Житель Башкирии Сергей Акбулатов, участвующий в специальной военной операции, представлен к государственной награде за проявленные мужество и отвагу. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
Сержант Акбулатов служит начальником расчета взвода беспилотных систем танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». В одном из боев в зоне СВО он под плотным огнем противника осуществлял корректировку огня танка.
Когда после атаки вражеского дрона в лесу начался пожар, сержант Акбулатов, рискуя собственной жизнью, действовал четко и хладнокровно. Его самоотверженные действия позволили спасти личный состав и военную технику.
