Рискнул жизнью ради товарищей: бойца СВО из Башкирии представили к государственной награде

Сергей Акбулатов из Башкирии в зоне СВО рискнул жизнью и спас товарищей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии Сергей Акбулатов, участвующий в специальной военной операции, представлен к государственной награде за проявленные мужество и отвагу. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Сержант Акбулатов служит начальником расчета взвода беспилотных систем танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». В одном из боев в зоне СВО он под плотным огнем противника осуществлял корректировку огня танка.

Когда после атаки вражеского дрона в лесу начался пожар, сержант Акбулатов, рискуя собственной жизнью, действовал четко и хладнокровно. Его самоотверженные действия позволили спасти личный состав и военную технику.

