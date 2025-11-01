Три выходных подряд и короткая неделя: как омичи будут работать в начале ноября

В 2025 году День народного единства (4 ноября) выпадает на вторник. Для жителей Омска это означает три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября — и сокращённую рабочую неделю сразу после праздника. По производственному календарю суббота, 1 ноября, — рабочая, но на час короче.