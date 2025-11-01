Ричмонд
Три выходных подряд и короткая неделя: как омичи будут работать в начале ноября

Из-за Дня народного единства отдых продлится с 2 по 4 ноября, рабочие дни — только с 5 по 7 ноября.

Источник: Om1 Омск

В 2025 году День народного единства (4 ноября) выпадает на вторник. Для жителей Омска это означает три выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября — и сокращённую рабочую неделю сразу после праздника. По производственному календарю суббота, 1 ноября, — рабочая, но на час короче.

Затем последуют три выходных — воскресенье, понедельник и вторник (2−4 ноября). Работать большинство омичей будет всего три дня: со среды по пятницу, 5—7 ноября. Далее — обычные выходные, 8 и 9 ноября.

Эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская также напомнила, что именно в связи с праздником в начале ноября у работников по графику «пять через два» формируется трёхдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября.

Важно: переносы не касаются экстренных служб и предприятий с непрерывным циклом — они работают по внутренним графикам.