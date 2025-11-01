Ричмонд
В Алматинской области мужчину арестовали за нападение на травматолога

В Алматинской области мужчина напал на врача и оскорбил его при ребенке. Дело рассмотрел суд № 2 Енбекшиказахского района.

Источник: Курсив

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 8 сентября 2025 года.

Вечером мужчина пришел в приемное отделение районной больницы вместе с сыном, получившим травму. Травматолог заподозрил перелом и предложил наложить гипс. Но отец не согласился с врачом, посчитал, что перелома нет, и начал грубить медработникам.

Сначала мужчина оскорблял врача, а потом схватил его за ворот халата. В итоге медик обратился в суд.

В суде нарушитель признал вину и объяснил, что «поддался эмоциям». Он извинился и попросил суд самостоятельно определить наказание.

Травматолог подтвердил, что во время осмотра ребенка его отец вел себя агрессивно и грубо высказывался не только в адрес врача, но и в адрес других сотрудников больницы.

«Суд установил, что действия мужчины — это открытое проявление неуважения к врачу при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 80−1 КоАП РК и подвергнут административному аресту сроком на трое суток. Постановление вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

В суде напомнили, что любые угрозы, оскорбления и физическое давление на медработников недопустимы и влекут ответственность по закону.

Ранее в Костанае начался суд по делу о нападении на хирурга-уролога Антона Кистанова. Мужчина, ожидавший приема в очереди, ударил доктора, из-за чего тот потерял сознание. Хирурга госпитализировали в тяжелом состоянии. Потерпевший заявил иск на 2 млн тенге.