Гость из зазеркалья: призрак напугал туристов на пике Розы Хутор

Этот феномен — ни что иное, как тень самого наблюдателя, отброшенная на туман или облака, когда солнце светит ему в спину. Гигантский размер тени — это оптическая иллюзия. Мозг воспринимает тень на близких облаках как очень удаленный объект, из-за чего она кажется огромной.