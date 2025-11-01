Гость из зазеркалья: призрак напугал туристов на пике Розы Хутор

Загадочный Броккенский призрак вновь увидели туристы в горах Сочи. В Сети появилось видео, снятое на Розе Пик, на высоте в 2320 метров. На кадрах видно, как в густом тумане над подвесным мостом возникает огромная темная фигура, окруженная радужным ореолом.
«Смотрите, призрак снова появился! И рядом с ним люди», — комментирует происходящее автор видео, которое опубликовал Телеграм-канал «Краснодар и край».
Как поясняет издание, Броккенский призрак — это всего лишь красивый оптический эффект, не имеющий отношения к мистике.
Этот феномен — ни что иное, как тень самого наблюдателя, отброшенная на туман или облака, когда солнце светит ему в спину. Гигантский размер тени — это оптическая иллюзия. Мозг воспринимает тень на близких облаках как очень удаленный объект, из-за чего она кажется огромной.
Движущаяся и порой искаженная форма «призрака» объясняется движением и разной плотностью слоя облаков. А радужный ореол вокруг — это явление под названием «глория», которое возникает из-за преломления солнечного света в каплях воды.
Свое название призрак получил от горы Броккен в Германии, где его впервые описал в 1780 году Иоганн Зильбершлаг. С тех пор это завораживающее явление не раз пугало и удивляло людей в разных горных районах мира.
