В селе Красный Яр в Самарской области высадили сосны

Акция «Сохраним лес» состоялась на территории села Красный Яр в Самарской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Более 50 человек высаживали сосны в Коробовом саду, сообщили в администрации Красноярского муниципального района.
Новые деревья дополнили цифру «5» в геоглифе, который высадили в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда участники акции заложили аллею на площади 0,8 гектара.
«Экологическое благополучие нашей страны в наших руках, и такие мероприятия помогают не только озеленять ее просторы, но и укреплять патриотические чувства. Поддержание экологии нашей страны очень важно», — отметила координатор Движения первых и участница акции Елена Козлова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.