Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области

Волгоградцы стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. По данным областного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксировали на 10% меньше случаев заболеваемости, а если сравнить с этим же периодом прошлого года — на 18%. Санитарные врачи отмечают, что сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.