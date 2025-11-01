Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области

Волгоградцы стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. По данным областного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксировали на 10% меньше случаев заболеваемости, а если сравнить с этим же периодом прошлого года — на 18%. Санитарные врачи отмечают, что сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.
Напомним, в начале недели тема заболеваемости ОРВИ и гриппом стала главной на оперативном совещании в администрации региона. Власти готовятся к росту заболеваемости во второй половине ноября, когда начнется заметное похолодание. Отмечается, что на данные момент большинство заболевших — школьники и детсадовцы. Губернатор обратил внимание на необходимость усилить входной фильтр в детских учреждениях, отправлять на больничный ребят с симптомами ОРВИ.