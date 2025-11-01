Ричмонд
Как будут работать больницы и поликлиники в ноябрьские праздники в Перми?

В выходные на работу выйдут усиленные бригады врачей.

Источник: Аргументы и факты

В период с 1 по 4 ноября график работы медицинских учреждений в Пермском крае будет изменён.

В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что поликлиники будут работать 1 ноября, но закроются со 2 по 4. Неотложная помощь продолжит реагировать на выезды ежедневно с 8:00 до 24:00.

Стоматологические отделения будут работать все дни, но по разному графику. Узнать время приёма можно на сайте минздрава или по телефону регистратуры медучреждения.

Стационары же продолжат круглосуточную работу. На время праздников на смены выйдут усиленные бригады.

Травмпункты и скорая медицинская помощь продолжать оказывать экстренную помощь населению. Минздрав проконтролирует их деятельность.