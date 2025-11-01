Ричмонд
В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу по улице Индустриальной

На участке протяженностью свыше 2 км заменили асфальт.

Ремонт дороги по улице Индустриальной провели в Нижнем Тагиле в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты на участке протяженностью свыше 2 км заменили асфальт, дорожные люки водоприемных колодцев и инженерных сетей. Работы провели от улицы Циолковского до Фестивальной.

Данная дорога является одной из самых востребованных в Нижнетагильской агломерации. Чтобы не ездить через центр города, по ней между Дзержинским и Тагилстроевским районами передвигаются не только легковые автомобили, но и грузовой транспорт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.