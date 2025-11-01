Ричмонд
Пенсионер сбил юного велосипедиста в Омске

Парень выжил, но пострадал.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 1 ноября 2025 года, произошла авария с участием велосипедиста и автомобиля. Как сообщили в УГИБДД УМВД по Омской области, ДТП случилось около 9 утра на улице 10 лет Октября в районе строения № 209.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Тойота”, мужчина 1957 г. р., допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода», — сообщили в полиции.

Велосипедистом оказался 16-летний юноша, ему потребовалась медицинская помощь.