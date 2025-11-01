Названо самое длинное слово в русском языке: в нем десятки букв

При этом известно, что самым длинным словом в русском языке еще в 2003 году признали прилагательное «превысокомногорассмотрительствующий». Оно включает в себя 35 букв. Немногим ранее аналогичным статусом обладало прилагательное «рентгеноэлектрокардиографического». Однако такие выражения, отметил Катышев, используются не частно. В свою очередь, наиболее часто используемыми являются союзы, предлоги и частицы. Многие из них даже вовсе состоят из одной буквы.