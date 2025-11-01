Названо самое длинное слово в русском языке: в нем десятки букв

На данный момент на «титул» самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно включает в себя аж 55 букв. Об этом заявил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил филолог, обнаружить длиннейшее слово удалось с помощью искусственного интеллекта. Тот и подсказал, в каком определении букв больше, чем в остальных.
«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное “тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые” — 55 букв», — сказал Катышев.
Он также добавил, что данное слово даже использовалось в конкретных целях. Так, оно, например, встречается в названии патента на одно из изобретений. То было зарегистрировано еще в 2006 году. При этом филолог не уточнил, о каком предмете идет речь.
Тем не менее, Катышев подчеркнул, что данный случай отлично демонстрирует универсальность русского языка. И то, как он легко вбирает в себя даже сложные слова, состоящие из множества компонентов.
«Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — подчеркнул Катышев.
При этом известно, что самым длинным словом в русском языке еще в 2003 году признали прилагательное «превысокомногорассмотрительствующий». Оно включает в себя 35 букв. Немногим ранее аналогичным статусом обладало прилагательное «рентгеноэлектрокардиографического». Однако такие выражения, отметил Катышев, используются не частно. В свою очередь, наиболее часто используемыми являются союзы, предлоги и частицы. Многие из них даже вовсе состоят из одной буквы.
