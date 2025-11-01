В Кашкадарье оштрафовали мужчину за проведение «роскошной» свадьбы с 14 казанами еды

На днях стало известно, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области суд оштрафовал мужчину, который 13 октября устроил «роскошную» свадьбу (копия приговора есть в распоряжении редакции).
Почему оштрафовали?
Согласно материалам дела, мужчина своими действиями нарушил статью 192−1 Кодекса об административной ответственности (несоблюдение требований к порядку проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов). Примечательно, что сам нарушитель — инвалид второй группы и временно не работает, однако это не помешало ему устроить пышное празднество.
Главное, что привлекло внимание суда, — это масштаб мероприятия: большое количество гостей и 14 казанов, в которых готовили еду для приглашённых.
Как проходило разбирательство.
В суде мужчина не стал отрицать свою вину, признался, что действительно организовал большую свадьбу в своей махалле, пригласил множество родственников, и из-за количества гостей во время праздника повара готовили еду в 14 больших казанах. Он раскаялся, полностью признал свою вину и попросил о смягчении наказания.
В итоге мужчине был назначен штраф в размере 10 базовых расчётных величин — 4 120 000 сумов. Это максимально возможное наказание по данной статье.
Что говорят правила?
Напомним, что в Узбекистане с 1 января 2020 года действует закон, согласно которому свадьбы и торжества можно проводить только один день — с 6:00 до 23:00, число гостей ограничено 200 на свадьбе и до 250 на плове, также там должно быть не более трёх машин и двух артистов. Однако на практике эти ограничения часто оставались только на бумаге, и чиновники редко обращали на них внимание.
Теперь, похоже, власти решили показать, что правила будут соблюдаться. Вопрос лишь в том, станет ли это очередной кампанией на 90 дней, после чего всё вернётся «на круги своя», или теперь по-старому устроить свадьбу уже не получится.
Хотя, как отмечают в соцсетях, штраф в 4,1 млн сумов — не такая уж большая сумма, чтобы потом всю жизнь слушать упрёки от родственников и соседей, которых не пригласили на свадьбу из-за лимита гостей.