В Кашкадарье оштрафовали мужчину за проведение «роскошной» свадьбы с 14 казанами еды

Напомним, что в Узбекистане с 1 января 2020 года действует закон, согласно которому свадьбы и торжества можно проводить только один день — с 6:00 до 23:00, число гостей ограничено 200 на свадьбе и до 250 на плове, также там должно быть не более трёх машин и двух артистов. Однако на практике эти ограничения часто оставались только на бумаге, и чиновники редко обращали на них внимание.