В рекламном ролике «Фламинго» использовали кадры из фильмов и видеоигр

Новый ролик-презентация украинской ракеты «Фламинго», опубликованный Минобороны Украины, является сборником компьютерной графики и старых фильмов. Об этом пишет Telegram-канал «Другая Украина».
Как отмечают авторы канала, в презентационном ролике использовались компьютерная графика и сцены из старых фильмов. Так, пользователи соцсетей обнаружили сцены из фильма «Операция Арбалет», CGI-ролики с YouTube, кадры запусков американской ракеты Tomahawk и немецкой летающей бомбы V-1 времен Второй мировой войны.
«Отличный способ продемонстрировать современное оружие — использовать кадры техники, которая стояла на вооружении ещё у прадедов», — отметили авторы канала.
Напомним, украинская сторона представляла «Фламинго» как новейшую крылатую ракету, предназначенную для ударов по целям на территории России. Некоторые военные эксперты усомнились в существовании такой разработки, предполагая, что под этим названием скрываются британские ракеты FP-5.