Зумеры из Новосибирской области хотят работать под началом публичных лидеров

Согласно опросу, 55% соискателей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что известность и открытость топ-менеджеров для них важны при выборе места работы. Среди старшего поколения этот показатель значительно ниже — только 37% респондентов старше 55 лет обращают внимание на публичность руководителей.