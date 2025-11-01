Ричмонд
Зумеры из Новосибирской области хотят работать под началом публичных лидеров

Исследование показало, что молодые соискатели ценят медийность руководителей.

Источник: Комсомольская правда

Более половины молодых жителей Новосибирской области выбирают работодателя, обращая внимание на личный бренд и публичность его руководителей. Об этом говорится в исследовании hh.ru и агентства FAVES Communications.

Согласно опросу, 55% соискателей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что известность и открытость топ-менеджеров для них важны при выборе места работы. Среди старшего поколения этот показатель значительно ниже — только 37% респондентов старше 55 лет обращают внимание на публичность руководителей.

По Новосибирской области в целом 45% работников отметили, что личность руководителя вдохновляет и вызывает доверие, тогда как треть сотрудников не придает этому значения.

Наибольшее внимание к личному бренду топ-менеджеров проявляют специалисты в сферах безопасности, продаж и управления. А вот для работников транспорта, строительства и закупок этот фактор почти не играет роли.