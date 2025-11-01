В школе № 777 в Санкт-Петербурге открыли энергокружок

Энергокружок открыли в инженерно-технологической школе № 777 Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по образованию города.
«Открытие энергокружка — важный шаг в развитии профильного образования. Основные цели его создания — профориентация, углубленное изучение физики и подготовка к государственной итоговой аттестации — полностью соответствуют задачам обучения в энергетическом классе», — отметила директор школы № 777 Вера Князева.
Энергокружок открыли на базе энергетического класса. Для ребят, которые там занимаются, компания «Россети Ленэнерго» проводит экскурсии и встречи со специалистами, летние стажировки, олимпиады и конкурсы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.