Мэрия Уфы сообщила о перекрытии улиц, дороги до аэропорта и арочного моста

Уфимская мэрия сообщила о введении временных ограничений движения транспорта на нескольких участках улиц в связи со строительными работами на объектах дорожной инфраструктуры.
С 1 по 30 ноября будет перекрыт участок улицы Мечтателей от Дагестанской до Рашита Нигмати. Движение будет осуществляться через пересечение улиц Дагестанской и Рашита Нигмати. Подъезд к жилому комплексу «Серебряный ручей» будет возможен по боковым проездам улицы Мечтателей.
На период с 1 ноября по 30 декабря закрыты местные проезды между домами № 2 и № 2/1 по улице Амантая, а также между домами № 120 В и № 120/1 по улице Пугачева.
Крайние полосы автодороги «Уфа — аэропорт» в районе надземного пешеходного перехода у остановки «Школьная» будут перекрыты 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 17:00.
С 4 по 18 ноября будет закрыт 100-метровый участок крайней левой полосы арочного моста через реку Белая в створе улицы Воровского.
Администрация города просит уфимцев и гостей города заранее планировать маршруты движения с учетом вводимых ограничений.
