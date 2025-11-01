Ричмонд
Во Владивостоке продолжаются работы по созданию новой выделенной полосы для общественного транспорта

В дальневосточной столице увеличивают число спецполос для общественного транспорта. Сейчас автобусную полосу выделяют на главной магистрали Владивостока — проспекте 100-летия Владивостока.

Источник: НИА Владивосток

Она пройдет от Некрасовской до «Парка Победы» и в обратном направлении, отмечает пресс-служба мэрии. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, уже успели оценить преимущества выделенной полосы: проезд, даже в часы пик, стал быстрее, а значит — соблюдаются графики движения автобусов, пассажиры быстрее добираются до места назначения.

«В 2022 году первые выделенные полосы появились на центральных улицах Владивостока — в переулке Павленко, на Алеутской и Океанском проспекте. Их протяженность составила чуть более 2,5 километра и позволила сократить время в пути на самых загруженных участках центральных улиц в часы пик. Главная задача, предусмотренная Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, — это создание комфортного общественного транспорта. Сейчас делаем выделенки от Некрасовской до “Парка Победы” и в обратном направлении. Их протяженность — порядка 7 километров», — рассказывает заместитель директора городского Центра организации дорожного движения Роман Крутик.

Сейчас специалисты завершают работы по нанесению разметки и настройке комплексов фиксации, которые будут привлекать автомобилистов к ответственности за ряд правонарушений, в том числе — выезд на выделенную полосу.