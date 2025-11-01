Во Владивостоке продолжаются работы по созданию новой выделенной полосы для общественного транспорта

«В 2022 году первые выделенные полосы появились на центральных улицах Владивостока — в переулке Павленко, на Алеутской и Океанском проспекте. Их протяженность составила чуть более 2,5 километра и позволила сократить время в пути на самых загруженных участках центральных улиц в часы пик. Главная задача, предусмотренная Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, — это создание комфортного общественного транспорта. Сейчас делаем выделенки от Некрасовской до “Парка Победы” и в обратном направлении. Их протяженность — порядка 7 километров», — рассказывает заместитель директора городского Центра организации дорожного движения Роман Крутик.