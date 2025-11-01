Ричмонд
В Омской области поставили рекорд по рождаемости в 2025 году

В Омской области в октябре родились тройняшки и 17 двоен.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в субботу, 1 ноября 2025 года, в региональном Минздраве, за октябрь в Омской области появился 1 351 новорожденный. Среди них — 689 мальчиков и 662 девочки.

Как обратил внимание «СуперОмск», это абсолютный рекорд с начала 2025 года. До этого рекордное количество малышей в текущем году появилось на свет в августе — 1 287.

В районах Омской области на свет появились 62 ребенка, из них по 15 — в Исилькульской и Тарской ЦРБ, по 9 и 8 новорожденных —в Большереченской и Калачинской больнице соответственно.

В Омске за октябрь родилось 1 289 детей. При этом у омских родителей родились 17 двоен и 1 тройня.