В Омской области поставили рекорд по рождаемости в 2025 году

Как рассказали в субботу, 1 ноября 2025 года, в региональном Минздраве, за октябрь в Омской области появился 1 351 новорожденный. Среди них — 689 мальчиков и 662 девочки.
Как обратил внимание «СуперОмск», это абсолютный рекорд с начала 2025 года. До этого рекордное количество малышей в текущем году появилось на свет в августе — 1 287.
В районах Омской области на свет появились 62 ребенка, из них по 15 — в Исилькульской и Тарской ЦРБ, по 9 и 8 новорожденных —в Большереченской и Калачинской больнице соответственно.
В Омске за октябрь родилось 1 289 детей. При этом у омских родителей родились 17 двоен и 1 тройня.