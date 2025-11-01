Bild: украденные из Лувра драгоценности хотели продать через даркнет

Проникшие в парижский Лувр грабители попытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group, используя даркнет. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на главу фирмы Цвика Наве.
Глава фирмы рассказал, что через пять дней после ограбления музея с ними связался человек, представившийся представителем грабителей. Он написал через официальный сайт CGI Group, предложив вести переговоры о покупке украденных произведений искусства в даркнете. На размышление он дал 24 часа.
Как передает Bild, фирма CGI Group ранее работала с анонимным лицом, тесно связанным с Лувром. Наве рассказал, что его фирма согласилась на предложение, и после долгих переговоров и проверок они смогли выяснить, что у неизвестного есть «как минимум часть украденных вещей».
«Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению, бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства», — сообщил он.
Ранее The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники охраны Лувра были в сговоре с преступниками. По их данным, один из охранников передал банде конфиденциальные данные о системе охраны музея.