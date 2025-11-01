Bild: украденные из Лувра драгоценности хотели продать через даркнет

Глава фирмы рассказал, что через пять дней после ограбления музея с ними связался человек, представившийся представителем грабителей. Он написал через официальный сайт CGI Group, предложив вести переговоры о покупке украденных произведений искусства в даркнете. На размышление он дал 24 часа.