Conviasa запустила первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

Из Какараса в Северную столицу запустили первый прямой рейс. Об этом сообщили в посольстве России в Венесуэле.
«Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам», — отметил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Авиапассажирам в городе на Неве будет гораздо удобнее добираться до столицы Венесуэлы. Самолеты будут курсировать между петербургским Пулково и международным аэропортом имени Симона Боливара. Авиакомпания Conviasa будет отвечать за этот рейс.
Представители посольства подчеркнули, что этот шаг в сторону того, чтобы наладить отношения между государствами. Россию и Венесуэлу «объединяет общее видение справедливого многополярного мира», добавили в ведомстве.