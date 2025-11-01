Conviasa запустила первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

Авиапассажирам в городе на Неве будет гораздо удобнее добираться до столицы Венесуэлы. Самолеты будут курсировать между петербургским Пулково и международным аэропортом имени Симона Боливара. Авиакомпания Conviasa будет отвечать за этот рейс.