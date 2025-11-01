Ричмонд
Conviasa запустила первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

В посольстве РФ в Венесуэле отметили, что это шаг к налаживанию связей двух государств.

Источник: Аргументы и факты

Из Какараса в Северную столицу запустили первый прямой рейс. Об этом сообщили в посольстве России в Венесуэле.

«Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам», — отметил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Авиапассажирам в городе на Неве будет гораздо удобнее добираться до столицы Венесуэлы. Самолеты будут курсировать между петербургским Пулково и международным аэропортом имени Симона Боливара. Авиакомпания Conviasa будет отвечать за этот рейс.

Представители посольства подчеркнули, что этот шаг в сторону того, чтобы наладить отношения между государствами. Россию и Венесуэлу «объединяет общее видение справедливого многополярного мира», добавили в ведомстве.