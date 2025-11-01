Ричмонд
В селе Селитренном в Астраханской области благоустроили сквер

Общественное пространство уже стало популярным местом отдыха.

Благоустройство сквера по улице Степной в селе Селитренном Астраханской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Харабалинского района.

Во время работ специалисты смонтировали ограждение, установили детский игровой комплекс и уложили там резиновое покрытие. Обновленное общественное пространство уже стало популярным местом отдыха у жителей села.

Напомним, что ранее в селе Красный Яр по нацпроекту построили футбольное поле. Мини-стадион оборудован мягким искусственным покрытием, ограждением и освещением, что позволяет играть в футбол в вечернее время.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.