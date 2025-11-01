Россиянам рассказали о праве выйти на пенсию с 50 лет: кому доступна льгота

Российские женщины, которые родили трех и более детей, могут выйти на пенсию досрочно. Но только при условии, что у них имеется необходимое количество рабочего стажа. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Ее слова передает ТАСС.
Финансист подчеркнула, что параметры льготного пенсионного возраста для матерей установлены законодательством. Так, например, родившие двух детей женщины могут выйти на пенсию уже в 50 лет, если долго работали в тяжелых климатических условиях. В случае районов Крайнего севера стаж должен составлять не менее 12 лет, а в приравненных к ним местах — не менее 17 лет. При этом важно иметь рабочий стаж от 20 лет.
Однако существуют и другие льготы. Так, например, одна из них предусмотрена для женщин, родивших трех и более детей, и не работавших в тяжелых условиях.
«Для женщин, которые родили и воспитали трех и более детей, а также при условии достижения детьми возраста 8 лет, стажа работы не менее 15 лет и наличии не менее 22 ИПК, имеется возможность досрочного выхода на пенсию. Для женщин, родивших трех детей, возраст выхода на пенсию — 57 лет; для родивших четырех детей — 56 лет; для родивших пять и более детей — 50 лет», — сказала Финогенова.
При этом она добавила, что такие льготы присутствуют только для женщин. Многодетные отцы досрочно выйти на пенсию не могут.
Тем временем в Госдуме уже задумались о расширении перечня категорий граждан, которым доступен досрочный выход на пенсию. Соответствующее право предложили предоставить няням в детских садах. По мнению парламентариев, введение такой льготы будет справедливым. Поскольку эти люди сталкиваются с не меньшей нагрузкой, чем обычные педагоги в школах и высших учебных заведениях.