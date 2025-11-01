Россиянам рассказали о праве выйти на пенсию с 50 лет: кому доступна льгота

Финансист подчеркнула, что параметры льготного пенсионного возраста для матерей установлены законодательством. Так, например, родившие двух детей женщины могут выйти на пенсию уже в 50 лет, если долго работали в тяжелых климатических условиях. В случае районов Крайнего севера стаж должен составлять не менее 12 лет, а в приравненных к ним местах — не менее 17 лет. При этом важно иметь рабочий стаж от 20 лет.