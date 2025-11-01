Ричмонд
В столице открыли движение по путепроводу между ул. Московской и пр. Независимости

До того, как открыть путепровод, он прошел этап строгих испытаний, которые прошли успешно.

Источник: belta.by

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по путепроводу между ул. Московской и пр. Независимости открыли в ночь на 1 ноября. На этом путепроводе была проведена очень серьезная и масштабная работа. Всего на работы по капремонту моста потребовалось 9 месяцев. Но до того, как открыть путепровод, он прошел этап строгих испытаний, которые прошли успешно.