Правительство Беларуси утвердило 28 госпрограмм развития республики в 2026—2030

Совмин Беларуси утвердил 28 госпрограмм развития республики в 2026—2030 годах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утвержден перечень государственных программ на 2026 — 2030 годы. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канале Совмина республике. Перечень включает в себя 28 госпрограмм, 18 из них — социально-экономической направленности. Еще 8 государственных программ касаются сферы национальной безопасности (пограничной, общественной, обеспечение вооружением).

Появились в списке государственных программ на будущую пятилетку и две новые: «Устойчивая энергетика и энергоэффективность», а также «Развитие демографического потенциала».

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Алжира (по случаю национального праздника, а еще отметил, что вскоре собирается с официальным визитом в эту страну).

