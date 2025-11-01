Правительство Беларуси утвердило 28 госпрограмм развития республики в 2026—2030

В Беларуси утвержден перечень государственных программ на 2026 — 2030 годы. Соответствующая информация опубликована в официальном телеграм-канале Совмина республике. Перечень включает в себя 28 госпрограмм, 18 из них — социально-экономической направленности. Еще 8 государственных программ касаются сферы национальной безопасности (пограничной, общественной, обеспечение вооружением).
Появились в списке государственных программ на будущую пятилетку и две новые: «Устойчивая энергетика и энергоэффективность», а также «Развитие демографического потенциала».
