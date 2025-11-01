Через эскроу-счета более 11 тысяч семей в Ростовской области улучшили жилищные условия

Отделение Социального фонда России по Ростовской области подвело итоги использования материнского капитала с начала года. На улучшение жилищных условий средствами маткапитала воспользовались уже 11 тысяч семей региона.
Большинство семей выбрали ипотечные программы. 8236 семей направили средства на первоначальный взнос или погашение жилищных кредитов на общую сумму 5,8 млрд рублей. Еще 2817 семей приобрели жилье без привлечения кредитных организаций, получив от СФР 1,9 млрд рублей.
С 2025 года у донских семей появилась новая возможность использования маткапитала для строительства дома с привлечением подрядной организации через эскроу-счет. Это позволяет направлять средства непосредственно на счет застройщика после выполнения всех обязательств.
