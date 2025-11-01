Отель возле нижегородского ж/д вокзала закрыли после проверки МЧС

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в здании не функционировали системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы противодымной защиты. Кроме того, установлено несоответствие эвакуационных путей и выходов установленным нормам, что создавало угрозу для жизни и здоровья постояльцев и персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. На основании решения суда деятельность отеля была приостановлена. Исполнение судебного решения обеспечили судебные приставы совместно с сотрудниками МЧС России.