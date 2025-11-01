Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной по поводу скидок на площадках

Дискуссия разгорелась после того, как глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ не являются справедливой конкуренцией. Она отметила, что скидки нельзя рассматривать как форму скрытой эмиссии, однако они создают значительное конкурентное давление.