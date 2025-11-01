Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной по поводу скидок на площадках

Маркетплейсы готовы самостоятельно согласовывать с банками условия скидок по картам площадок без введения дополнительных ограничений со стороны властей.
Обсуждение прошло 31 октября в Госдуме. Участники рынка отметили, что для справедливости нужно регулировать всех ретейлеров.
На встрече также отметили, что у каждой компании должна быть возможность предлагать своим клиентам скидки, так как по такой же схеме работают банки и мобильные операторы. Участники рынка задались вопросом, почему маркетплейсы должны лишаться такого же права.
— Каждая группа имеет возможность дать особые условия. И совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена возможности для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых, — цитирует представителя Wildberries & Russ Евгения Этина РБК.
Дискуссия разгорелась после того, как глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ не являются справедливой конкуренцией. Она отметила, что скидки нельзя рассматривать как форму скрытой эмиссии, однако они создают значительное конкурентное давление.