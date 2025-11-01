Петрос Акопян представит Иркутскую область в конкурсе «Народный участковый-2025»

Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025»! Правоохранители со всей страны борются за звание лучшего, а главный приз — новый внедорожник УАЗ «Патриот» — достанется тому, кто соберет больше всего «сердечек» на сайте «Комсомольской правды».
Напомним, Иркутскую область представляет капитан полиции Петрос Акопян (ссылка для голосования). Он служит в органах уже более семи лет, и его главная цель — помогать и защищать людей. В жизни Петрос — счастливый муж и отец, который любит проводить время с семьей, а в свободные часы играет в баскетбол.
Но и это не все! Старший лейтенант Никита Подобедов из Забайкалья, победитель регионального этапа, теперь борется за победу на федеральном уровне (ссылка для голосования).
Никита Подобедов представит Забайкалье в финале конкурса «Народный участковый». Фото: МВД Забайкалья.
— Служба для меня на первом месте, — делится участковый. — Я чувствую, что моя работа приносит пользу и делает жизнь людей лучше.
Опытом и принципами делится и Тумэн Мутуев, который представляет Бурятию (ссылка для голосования). Он отдал службе в органах 24 года, для тысяч жителей стал настоящей опорой.
Участковый из Бурятии представит регион в финале всероссийского конкурса. МВД республики Бурятия.
— Порядок должен быть во всем — и в мыслях, и в действиях. Это основа благополучия и безопасности населения, — убежден полицейский.
Голосование открыто с 1 по 10 ноября 2025 года. У вас есть один голос, который можно отдать только за одного участника.