Новая сдвоенная «Ласточка» будет курсировать до Москвы 4 и 5 ноября

Десятивагонный состав выйдет из столицы в Нижний Новгород вечером 4 ноября.

Источник: пресс-служба Горьковской железной дороги

Сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва с 4 и 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из столицы десятивагонный состав отправится 4 ноября в 21:15, а прибудет в Нижний Новгород в 01:15 следующего дня. В обратном направлении «Ласточка» отправится 5 ноября в 04:51 и прибудет в Москву в 09:00.

Перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах «Ласточка», которые делятся на 5-ти и 10-ти вагонные. В случае необходимости составность поездов увеличат.

Напомним, что сдвоенная «Ласточка» также будет курсировать от Нижнего Новгорода до Москвы 1 и 2 ноября. Первый расширенный состав отправится вечером 1 ноября и прибудет в Москву ночью 2 ноября. Обратный рейс запланирован на утро 2 ноября.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что путь от Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали составит 2ч 15 минут.