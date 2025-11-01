Осенние ярмарки выходного дня в Кишиневе: Где можно найти молдавскую продукцию — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные дни с 1 по 2 ноября в секторах столицы пройдут ярмарки, целью которых является поддержка местных производителей и обеспечение граждан доступом к сезонным сельскохозяйственным продуктам.
Ботаника.
На бул. Дачия, 26, угол бул. Траяна, с 31.10 по 02.11.2025 — Ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Kentford» по бул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 202, 1 ноября — Ярмарка местных производителей;
По адресу: ул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 103, (рядом с кинотеатром «Patria»), с 1 по 2 ноября — Ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard Sale».
Центр.
До 30 ноября ежедневно — Ярмарка фруктов и овощей по следующим адресам: ул. Хынчешть, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаила, 94, угол ул. Д. Кантемира (рядом с рынком «Extremum» SRL), ул. В. Докучеева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченая, 1А; ул. Гренобль, 165/3; ул. Гренобль, 157;
На улице Митрополита Варлаама, на участке между улицами Армянская и Тигина — тематическая ярмарка «Фермерская осень», до 11 ноября с продажей сезонных фруктов и овощей, саженцев, семян и сопутствующих товаров.
Рышкановка.
На Московском проспекте, 21, напротив улицы М. Басараба, 6 — ярмарка фруктов и овощей, до 2 нояюря.
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
