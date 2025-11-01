Волгоградцев ночью 1 ноября разбудили тревожные СМС

Волгоградцев, которые не отключают звуки уведомлений своих смартфонов на ночь, около 1.40 1 ноября разбудили пришедшие сообщения. Жителей региона предупредили о беспилотной опасности. Обычно ее объявляют еще с вечера. В этот раз глубокой ночью волгоградцев попросили отойти от окон, зайти в здания. Режим сняли только около 6 утра.
При этом Волгоградскую область этой ночью дроны обошли стороной, ПВО не сбивали ни один БПЛА. Волгоградский аэропорт принимал и отправлял рейсы по расписанию, в то время как в соседних регионах воздушное пространство закрывала Росавиация.
С мобильным интернетом в Волгограде по-прежнему перебои. Люди потихоньку привыкают на несколько часов выпадать со связи. Проблема пока не решается.