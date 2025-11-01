Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев ночью 1 ноября разбудили тревожные СМС

В регионе ввели режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцев, которые не отключают звуки уведомлений своих смартфонов на ночь, около 1.40 1 ноября разбудили пришедшие сообщения. Жителей региона предупредили о беспилотной опасности. Обычно ее объявляют еще с вечера. В этот раз глубокой ночью волгоградцев попросили отойти от окон, зайти в здания. Режим сняли только около 6 утра.

При этом Волгоградскую область этой ночью дроны обошли стороной, ПВО не сбивали ни один БПЛА. Волгоградский аэропорт принимал и отправлял рейсы по расписанию, в то время как в соседних регионах воздушное пространство закрывала Росавиация.

С мобильным интернетом в Волгограде по-прежнему перебои. Люди потихоньку привыкают на несколько часов выпадать со связи. Проблема пока не решается.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше