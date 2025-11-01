Запрет на лов сома и сига вступает в силу с 1 ноября

Мера обусловлена необходимостью создать благоприятные условия для воспроизводства и зимовки рыбы.
В БООР отметили, что сом очень чувствителен к холоду, поэтому начинает зимовку раньше других рыб. В этот период он остается в неподвижном состоянии, что делает его легкой добычей для рыбаков.
Чтобы защитить популяцию сома, в республике вводится запрет на его вылов, который будет действовать с 1 ноября по 31 марта 2026 года. Это ограничение касается как промыслового, так и любительского лова.
Кроме того, с 1 ноября вводится запрет на ловлю чудского сига. Рыбакам нельзя будет ловить эту рыбу по 15 декабря включительно. В этот период у представителей семейства лососевых, к которым относится сиг чудской, начинается период нереста.
В БООР также напомнили, что с 1 октября по 15 апреля в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов всех видов рыб на зимовальных ямах.