Нижегородское металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку на 35%

Металлообрабатывающая компания «Гиада-НН» из Нижнего Новгорода увеличила выработку на 35% при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Внедрять улучшения начали на производстве аппаратов безопасности группы «Ловители». Эти агрегаты входят в состав предохранительных устройств, предназначенных для остановки и удержания подвижных элементов при аварийных ситуациях, например при обрыве троса в лифте.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 14 проблем. Среди них были трудности с процедурой закупки и поставками инструментов, неэргономичные рабочие места, лишние трудоемкие процессы.
«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока — в частности, процедуру взаимодействия с поставщиком, что снизило уровень брака заготовок на 74%. Также в цехе провели инвентаризацию материалов, определили места хранения инструмента и оснастки. В результате внедренных изменений выработка на пилотном потоке выросла на 35%», — рассказал Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.