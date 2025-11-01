Дизайн-код для Верхневолжской набережной изменили в Нижнем Новгороде

Архитектурно-художественную концепцию для Верхневолжской набережной изменили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Целью данной разработки является упорядочение размещения нестационарных торговых объектов в городе, а также формирование полноценной архитектурно-художественной среды. В новой концепции определены допустимые типы торговых точек — тележки, киоски, автоматы, автолавки.
Кроме того, информационные конструкции должны иметь определенный шрифт, цвет и подсветку. Все элементы на информационных подсветках должны быть сдержанными и не вызывать визуального шума.
Также определены варианты декоративно-художественного оформления ограждений при проведении фасадных работ. Так, например, допускается универсальное изображение «перезагрузки» на фотографии вида города или фотореалистичные либо графические изображения ремонтируемого фасада здания.