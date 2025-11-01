Создан эталон для оценки качества работы химических языковых ИИ-моделей

Опираясь на этот тестовый набор, исследователи проверили работу нескольких больших языковых моделей, в том числе универсальных систем ИИ и специализированных химических моделей. Эти проверки подтвердили возможность практического использования данной методики проверки «химического ИИ», а также раскрыли проблемные моменты в работе специализированных и универсальных алгоритмов, а также подходов для их оценки. Все это, как надеются ученые, поможет ускорить развитие ИИ в данной сфере науки.