Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области официально завершилась уборочная кампания

Аграрии Тюменской области официально завершили уборочную кампанию 2025 года. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор региона Александр Моор.

Тюменские аграрии собрали более 1,8 миллиона тонн зерона.

Аграрии Тюменской области официально завершили уборочную кампанию 2025 года. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор региона Александр Моор.

«Поздравляю тюменских аграриев с завершением уборочной страды. По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. тонн зерна», — отметил глава Тюменской области.

Средняя урожайность зерновых культур с гектара на полях региона составила 29,6 центнера. Это рекордный показатель за всю историю Тюменской области. По заявлениям губернатора, аналогичная ситуация с картофелем и остальными овощами.

Как ранее заявлял губернатор Алексндр Моор в ходе прямой линии, уборочная кампания полностью завершилась в течение нескольких дней. При этом собранного урожая оказалось больше, чем необходимо для обеспечения внутреобластной потребности.