Какие праздники отмечают 2 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Праздновать этот день просто. Достаточно запастись овсяным печеньем — купить в магазине или испечь дома — и отправиться в парк, двор или лес. Печенье следует разломать на мелкие кусочки, чтобы птицам было удобно клевать, и равномерно рассыпать корм. Если нет возможности выйти на улицу, можно сделать простую кормушку из пакета от кефира и повесить ее на балконе или у окна.