Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билан высказался о споре Киркорова и Рудковской из-за любимчиков на красной дорожке

Спор продюсера Яны Рудковской и народного артиста России Филиппа Киркорова на красной дорожке был лишь развлечением для них. Таким мнением поделился певец Дима Билан, слова которого приводит телеграм-канал «Звездач».

Источник: Life.ru

«Развлекаются люди, веселятся, это их дело, их задача. Я не испытываю дефицит в зрителях, честно сказать», — заявил артист.

Киркоров и Рудковская схлестнулись в споре, чтобы выяснить, кто всё-таки более любим зрителями — Дима Билан или Сергей Лазарев. Филипп заявил, что ко второму на концерты приходят по 33 тысячи человек, а вот Яна считает, что такого быть не может, и Билан на самом деле гораздо популярнее.

Ранее Дима Билан признался, что уже 20 лет не может бросить курить. По его словам, он пытался сделать это неоднократно, но каждый раз сигареты в итоге заманивали его обратно в свои путы, завлекая купить очередную пачку.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.