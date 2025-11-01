Билан высказался о споре Киркорова и Рудковской из-за любимчиков на красной дорожке

Киркоров и Рудковская схлестнулись в споре, чтобы выяснить, кто всё-таки более любим зрителями — Дима Билан или Сергей Лазарев. Филипп заявил, что ко второму на концерты приходят по 33 тысячи человек, а вот Яна считает, что такого быть не может, и Билан на самом деле гораздо популярнее.