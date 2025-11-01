Ветеранов СВО запретят увольнять в одном случае

Автор законопроекта — глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поясняет, что в Трудовом кодексе РФ есть категории граждан, которых нельзя уволить в случае сокращения штатов. К этому перечню, как объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, не относятся на данный момент участники СВО.