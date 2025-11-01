Активный центр полностью вышел на видимую сторону Солнца

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Активный центр, вспышки из которого уже на следующей неделе могут начать влиять на Землю, полностью вышел на видимую сторону Солнца. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.