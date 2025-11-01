Проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода подорожал до 40 рублей

Пассажирам напомнили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 ноября тем, кто расплачивается банковской картой, придется отдать за билет 40 рублей вместо привычных 35 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Ситикард».