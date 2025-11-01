Ричмонд
Проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода подорожал до 40 рублей

С 1 ноября для тех, кто привык платить картой, билет стоит на 5 рублей больше.

Пассажирам напомнили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 ноября тем, кто расплачивается банковской картой, придется отдать за билет 40 рублей вместо привычных 35 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Ситикард».

Новые тарифы в общественном транспорте ввели в соответствии с постановлениями регионального правительства и мэрии. При этом стоимость проезда осталась прежней при оплате наличными.

Представители компании «Ситикард» также объявили об изменении тарифов «Электронный кошелек 60 минут» и «Электронный кошелек 90 минут»: они составят 40 и 60 рублей соответственно. За разовый электронный билет на 4 поездки в метро придется отдать 140 рублей, на 10 поездок — 330 рублей.

«Стоимость проездных билетов, включая проездные для льготных категорий граждан, не меняется», — рассказали в компании.

Напомним, что с 1 января в общественном транспорте Нижнего Новгорода ограничат оплату наличными. Изначально отказаться от монет и купюр в автобусах и трамваях планировалось с 1 ноября.