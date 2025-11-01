В Тихом океане начала разрушаться тектоническая плита Эксплорер: чем это грозит

Ранее в Тихом океане была замечена самка косатки, известная как Алки, которая несла по воде тело своего мёртвого новорожденного детёныша. Исследователи пока не могут установить, наступила ли смерть малыша вскоре после рождения или он родился уже мёртвым. Поведение Алки было интерпретировано как «тур печали» — явление, когда косатки демонстрируют скорбь.