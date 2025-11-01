Парадокс рынка: почему в Тюмени продолжает расти дефицит кадров в строительстве

Еще одной проблемой он считает настроения в среде абитуриентов и студентов. Они все чаще выбирают сферу IT, а на строительных специальностях отмечается отток обучающихся. Ранее URA.RU рассказало, что потребность в строительных кадрах в Тюмени сейчас превышает 3,7 тысячи человек.