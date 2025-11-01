Популярный в Челябинске троллейбус вернулся на маршрут. Фото

«Команда проекта “Челябинский троллейбус” начала транспортную работу на маршруте № 17, выпуск машин осуществляется с площадки модернизированного депо № 2. Работа маршрута была приостановлена в октябре 2024 года из-за изношенности старого подвижного состава. На линии работали всего четыре-шесть машин, а интервалы между рейсами достигали 40−50 минут. Теперь в будние дни на линии будет работать 13 новых троллейбусов “Синара”, а в выходные — 11», — сообщил URA.RU Таболин.