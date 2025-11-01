Через два года каждый десятый курьер станет роботом

В «Яндексе» считают, что расширение роботизированного флота поможет сократить расходы на логистику и решить проблему нехватки курьеров. С 2019 года стоимость доставки с помощью роботов снизилась в пять раз и уже сравнялась с курьерской, а после запуска новой модели станет еще ниже, передает сайт компании.