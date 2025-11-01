Через два года каждый десятый курьер станет роботом

Компания «Яндекс» планирует выпустить 20 тысяч роботов-доставщиков нового поколения к 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Первые устройства появятся уже в ноябре и начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России.
В компании отметили, что роботы четвертого поколения станут первыми, которые будут производиться серийно. Они отличаются упрощенной конструкцией, сниженной себестоимостью и улучшенной функциональностью. Обновленная подвеска повышает проходимость, а усовершенствованный лидар делает картину окружающего мира более детальной.
Роботы смогут проезжать до 70 километров на одном заряде и работать круглосуточно, независимо от погодных условий. Благодаря съемным батареям время их простоя минимально: заряд можно заменить за несколько секунд. Также новый грузовой отсек позволяет перевозить два заказа одновременно, что увеличивает эффективность доставки.
В «Яндексе» считают, что расширение роботизированного флота поможет сократить расходы на логистику и решить проблему нехватки курьеров. С 2019 года стоимость доставки с помощью роботов снизилась в пять раз и уже сравнялась с курьерской, а после запуска новой модели станет еще ниже, передает сайт компании.
На территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 1 ноября состоится четвертый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года.