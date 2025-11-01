Прима Мариинского театра Рената Шакирова раскрыла уникальность профессии балерины

Кроме того, прима опровергла миф о балете как исключительно о дисциплине и страданиях, указав, что в основе профессии лежит любовь к искусству, приносящая счастье творчества и общения с публикой. Она также развеяла стереотип об отсутствии дружеских отношений в балетной среде, отметив, что человечность и открытость в общении с коллегами напрямую влияют на качество сценического воплощения.