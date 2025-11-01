В удмуртском селе Сосновка открылась новая врачебная амбулатория

Новая врачебная амбулатория открылась в селе Сосновка в Республике Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Шарканского района.
В медпункте есть кабинет врача общей практики, процедурная, комфортабельная зона ожидания для пациентов, а также специализированные помещения для хранения медикаментов и забора базовых анализов. Получать помощь там будут около 1200 человек, в том числе жители Сосновки и соседних населенных пунктов.
В амбулатории пациенты смогут пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, сделать прививки и сдать базовые анализы. Там можно будет оформить справки и больничные листы, получить направления на дополнительные обследования в специализированных центрах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.